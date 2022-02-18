Единая электронная карта пациента: в Минздраве рассказали о нововведениях
В Министерстве здравоохранения внедряют электронные карты для пациентов, в которых будет собрана вся их информация о здоровье.
Электронная карта пациента
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, сообщает 24 канал. По ее словам, это освободит медучреждения от бумажных картотек, а пациентов – от коллекции медицинских выписок дома.
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Теперь учреждения здравоохранения, независимо от формы собственности, будут вести базовые медицинские записи в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).
ЭСЗ – большая двухкомпонентная система, которая содержит медицинские данные, ранее хранившиеся в бумажной форме. Система объединяет 34 миллиона пациентов и 5,5 тысячи учреждений здравоохранения,
– отметила Мария Карчевич.
У кого будет доступ к информации
Сейчас к программе присоединились коммунальные медицинские учреждения, в ЭСЗ уже внесли до 700 миллионов медицинских записей.
Таким образом, вся медицинская информация о пациенте будет храниться в электронной медицинской карте, доступ к которой будет иметь, как пациент, так и врачи различных заведений.
По словам чиновницы, все медучреждения будут работать в равных условиях, без монополии на информацию о пациенте. Государство берет на себя ответственность за сохранение медицинской информации в одном месте.