"Единственный ответ": в ВОЗ рекомендуют не смешивать различные типы вакцин
Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать вакцины против COVID-19.
Источник:ВООЗ в твиттере
Пока неизвестно о последствиях прививки различными препаратами. Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожерио де Са Пинту Гаспар во время брифинга 9 апреля.
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В настоящее время нет доступных данных, чтобы рекомендовать это (смешивание вакцин – 24 канал). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас,
– сказал медик.
Стоит отметить, что компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca выпускают векторные препараты, а CoronaVac – инактивированные вирусные вакцины. Сейчас лекарства не являются взаимозаменяемыми.
Какие вакцины имеются в Украине
- Сейчас вакцинация в государстве продолжается препаратом Covishield.
- В Украину также уже прибыла и партия вакцины CoronaVac, но пока ее еще не используют.
- Также страна ожидает поставку 117 тысяч доз Pfizer в рамках инициативы COVAX до 15 апреля.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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