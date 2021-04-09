Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать вакцины против COVID-19.

Пока неизвестно о последствиях прививки различными препаратами. Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожерио де Са Пинту Гаспар во время брифинга 9 апреля.

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В настоящее время нет доступных данных, чтобы рекомендовать это (смешивание вакцин – 24 канал). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас,

– сказал медик.

Стоит отметить, что компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca выпускают векторные препараты, а CoronaVac – инактивированные вирусные вакцины. Сейчас лекарства не являются взаимозаменяемыми.

Какие вакцины имеются в Украине

Сейчас вакцинация в государстве продолжается препаратом Covishield.

В Украину также уже прибыла и партия вакцины CoronaVac, но пока ее еще не используют.

Также страна ожидает поставку 117 тысяч доз Pfizer в рамках инициативы COVAX до 15 апреля.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала