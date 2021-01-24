В Египте начали вакцинацию против коронавируса
Сегодня, 24 января, в Египте стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Приоритетно будут вакцинировать врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID-19.
Первую партию вакцин Египет получил от китайской фармацевтической компании Sinopharm. О старте вакцинации сообщило издание Arab News.
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Сейчас вакцину обеспечили для 20% населения, что составляет около 100 миллионов человек.
Кроме того, Египет получит еще 40 миллионов доз препаратов через альянс вакцин Гави для 20 миллионов человек.
К слову, с декабря правительство Египта ужесточило правила въезда в страну – теперь отрицательный тест на COVID должны иметь все украинские туристы в возрасте от шести лет.
22 января, в Египте обнаружили 748 новых случаев коронавируса.
Что известно о вакцине Sinovac
- Информация об эффективности китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавируса очень разнится. В частности, Bloomberg отмечает, что есть 4 совершенно разные оценки эффективности этой вакцины.
- Массовое исследование вакцины Sinovac проходит в Бразилии. Предварительные результаты исследования свидетельствуют, что общая эффективность вакцины составляет 50,38%.
- Вакцина китайского производства Sinovac Biotech также заказало украинское МОЗ. Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Однако если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина расторгнет договор.
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