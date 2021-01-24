Сегодня, 24 января, в Египте стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Приоритетно будут вакцинировать врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID-19.

Первую партию вакцин Египет получил от китайской фармацевтической компании Sinopharm. О старте вакцинации сообщило издание Arab News.

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Сейчас вакцину обеспечили для 20% населения, что составляет около 100 миллионов человек.

Кроме того, Египет получит еще 40 миллионов доз препаратов через альянс вакцин Гави для 20 миллионов человек.

К слову, с декабря правительство Египта ужесточило правила въезда в страну – теперь отрицательный тест на COVID должны иметь все украинские туристы в возрасте от шести лет.

22 января, в Египте обнаружили 748 новых случаев коронавируса.

Что известно о вакцине Sinovac