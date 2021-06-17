Ели суши: в Харькове серьезно отравились 25 человек, заведения закрыли на проверку

Два ресторана в Харькове закрыли на проверку после отравления 25 человек. У всех предварительно – гастроэнтероколит средней степени тяжести.

Заведения временно закрыли

Об этом сообщили несколько местных изданий. В частности, заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что больные до этого ели в ресторанах "Мафия" и "Якитория".

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Вероятно, люди отравились рыбой

34 людям стало плохо, 25 находятся в больницах в состоянии средней тяжести. По ее словам, скорее всего, дело в некачественных продуктах, но данных пока нет – анализы взяли сотрудники Госпродпотребслужбы, открыто уголовное дело.

Поступило больше. Всего сначала было 22 взрослых и 12 детей. В легкой форме выписаны домой. Ели суши. Я думаю, сырая рыба,

– отметила заместитель мэра.

Эпидемиологическое расследование продолжается

Руководитель Службы безопасности компании "Мафия" Виктор Агудин заявил Суспільному, что компания проводит проверку и уже передала на исследование все продукты, которые есть в заведениях, а все сотрудники сдали анализы, чтобы определить возможный источник заболевания.

Мы сделали анализ, что ели наши гости. Действительно, большая часть гостей ела суши, которые содержат лосось. Мы провели проверку, это наш постоянный процесс, это не то, что связано с этой ситуацией. У нас существует свой внутренний аудит пищевой безопасности,

– заявил Агудин.

Что известно об инфекции

Ранее в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава заявили, что 25 человек госпитализировали с гастроэнтероколитом, вероятно, после посещения одного из заведений общественного питания Харькова.

Гастроэнтероколит – что это? Гастроэнтероколит – это воспалительный процесс, охватывающий одновременно весь желудочно-кишечный тракт, сильнее всего поражающий слизистую оболочку кишечника, протекающий в острой и хронической форме. Причиной инфекционного гастроэнтероколита является размножение болезнетворных микроорганизмов, чаще всего бактерий (сальмонелла, кишечная палочка, стафилококки, шигела, иерсинии) и некоторых вирусов (ротавирус, энтеровирус).