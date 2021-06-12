В частности, титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке AstraZeneca.

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Кроме того, звание кавалерственной дамы (женский аналог рыцарского титула) получили две женщины: профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, и председатель рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем.

Всего в День королевы были награждены различными наградами 1 129 человек – 23% награжденных получили награды за свою деятельность в противодействии пандемии коронавируса – от предоставления благотворительной помощи сфере здравоохранения до поддержки критической инфраструктуры.

Во время пандемии ежедневно мы видели бесчисленное количество героических примеров – от тех, кто использовал свой опыт для разработки спасательных вакцин, которые сейчас успешно распространяются во всех частях Великобритании, до людей, которые отдали свое время и энергию ради заботы о своих общинах,

– говорится в сообщении.

Как отмечается, нынешнее награждение является рекордным с точки зрения этнического разнообразия – 15% награжденных являются представителями национальных меньшинств.