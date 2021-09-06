Клинические испытания завершены

Данные для оценки ведомства предоставит компания производитель Pfizer/Biontech. В частности, предварительные результаты клинических испытаний бустерной вакцинации.

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Детали исследования

В клинических исследованиях эффективности бустерной дозы приняли участие около 300 взрослых людей со здоровой иммунной системой.

Иммунизацию третьей дозой им проводили через 6 месяцев после второй прививки.

Введение третьей дозы вакцины якобы сформировало в 5 раз более высокий уровень антител в организме среди людей 18 – 55 лет.

Результаты оценки следует ожидать в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация, и будут доведены до сведения EMA,

– говорится в сообщении регулятора.

Обратите внимание! Всемирная организация по здравоохранению изменила свою позицию относительно прививки бустерной дозой вакцины против коронавируса – теперь ее рекомендуют вводить уязвимым группам населения.



Несмотря на то, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал более богатые страны ввести мораторий на вакцинацию тремя дозами, чтобы вакцин хватило для большего количества населения, особенно в более бедных странах, где вакцинирован маленький процент людей.

Вакцинацию бустерной дозой уже проводят

Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.

Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.

Кроме того, об эффективности бустерной дозы вакцин заявили и другие производители: Sinovac, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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