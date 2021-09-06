Клинические испытания завершены

Данные для оценки ведомства предоставит компания производитель Pfizer/Biontech. В частности, предварительные результаты клинических испытаний бустерной вакцинации.

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Детали исследования

  • В клинических исследованиях эффективности бустерной дозы приняли участие около 300 взрослых людей со здоровой иммунной системой.
  • Иммунизацию третьей дозой им проводили через 6 месяцев после второй прививки.
  • Введение третьей дозы вакцины якобы сформировало в 5 раз более высокий уровень антител в организме среди людей 18 – 55 лет.

Результаты оценки следует ожидать в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация, и будут доведены до сведения EMA,
– говорится в сообщении регулятора.

Вакцинацию бустерной дозой уже проводят

  • Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
  • Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.
  • Кроме того, об эффективности бустерной дозы вакцин заявили и другие производители: Sinovac, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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