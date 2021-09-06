EMA изучает необходимость третьей дозы Pfizer: когда будет решение ЕС
Источник:Pfizer
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) оценивает необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty). Соответствующий комитет проведет ускоренный анализ имеющихся исследований относительно эффективности и целесообразности третьей дозы вакцины.
Клинические испытания завершены
Данные для оценки ведомства предоставит компания производитель Pfizer/Biontech. В частности, предварительные результаты клинических испытаний бустерной вакцинации.
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Детали исследования
- В клинических исследованиях эффективности бустерной дозы приняли участие около 300 взрослых людей со здоровой иммунной системой.
- Иммунизацию третьей дозой им проводили через 6 месяцев после второй прививки.
- Введение третьей дозы вакцины якобы сформировало в 5 раз более высокий уровень антител в организме среди людей 18 – 55 лет.
Результаты оценки следует ожидать в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация, и будут доведены до сведения EMA,
– говорится в сообщении регулятора.
Несмотря на то, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал более богатые страны ввести мораторий на вакцинацию тремя дозами, чтобы вакцин хватило для большего количества населения, особенно в более бедных странах, где вакцинирован маленький процент людей.
Вакцинацию бустерной дозой уже проводят
- Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
- Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.
- Кроме того, об эффективности бустерной дозы вакцин заявили и другие производители: Sinovac, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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