EMA изучает необходимость третьей дозы Pfizer: когда будет решение ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) оценивает необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty). Соответствующий комитет проведет ускоренный анализ имеющихся исследований относительно эффективности и целесообразности третьей дозы вакцины.

Клинические испытания завершены

Данные для оценки ведомства предоставит компания производитель Pfizer/Biontech. В частности, предварительные результаты клинических испытаний бустерной вакцинации.

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Детали исследования

В клинических исследованиях эффективности бустерной дозы приняли участие около 300 взрослых людей со здоровой иммунной системой.

Иммунизацию третьей дозой им проводили через 6 месяцев после второй прививки.

Введение третьей дозы вакцины якобы сформировало в 5 раз более высокий уровень антител в организме среди людей 18 – 55 лет.

Результаты оценки следует ожидать в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация, и будут доведены до сведения EMA,

– говорится в сообщении регулятора.

Вакцинацию бустерной дозой уже проводят

Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.

Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.

Кроме того, об эффективности бустерной дозы вакцин заявили и другие производители: Sinovac, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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