EMA может одобрить еще две вакцины от COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может до конца года утвердить еще две вакцины против коронавируса. Речь идет о препаратах CureVac и Novavax.

CureVac і Novavax, вероятно, одобрят еще в этом году

Сейчас идет оценка эффективности и безопасности препаратов. Однако, еще до конца года производители сообщат о результатах и будут ожидать одобрения к экстренному применению.

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Оценка CureVac и Novavax, вероятно, будет завершена к концу года. Последний вариант очень интересен, поскольку в нем используется более традиционная технология, чем в вакцинах, которые получили одобрение сейчас,

– заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA доктор Марко Кавалери.

Важно! По состоянию на октябрь 2021 года EMA одобрила 4 вакцины против коронавируса:

от BioNTech/Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

Johnson & Johnson.

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К слову, вчера, 4 октября комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал введение бустерной дозы Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.

Для взрослых людей с обычным иммунитетом также рекомендовали использование третьей дозы, но только препаратом от Pfizer и через 6 месяцев после второго укола.

Впрочем, в Украине пока не будут проводить прививки бустерными дозами. Эксперты рассматривали этот вопрос на прошлой неделе и решили, что это еще не ко времени.

К слову, одобрение большего количества препаратов для вакцинации против коронавируса действительно нужно. Это поможет ускорить темпы глобальной вакцинации и улучшить ситуацию с обеспеченностью вакцинами бедных стран. В частности, в Организации объединенных наций надеются, что до конца 2022 года удастся привить от коронавируса весь мир.

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