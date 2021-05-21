В ЕМА подчеркнули, что случаи тромбоза после иммунизации препаратом Vaxzevria очень редки.
Читайте также Pfizer бесплатно поставит бедным странам вакцину от коронавируса
Комитет EMA по лекарственным средствам рекомендует медицинским работникам не прививать препаратом Vaxzevria тех, у кого после введения этой вакцины наблюдались тромбозы,
– заявили в ЕМА.
Добавим, EMA в своем отчете от 7 апреля рекомендовало внести образования тромбов в перечень очень редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, которую разработала компания AstraZeneca.
Представители также отмечали то, что польза от прививки этим препаратом все равно превышает возможные риски.
AstraZeneca в Украине: что известно
- С 24 февраля в Украине делают прививку индийской вакциной AstraZeneca. Первая партия уже почти закончилась, а последующие поставки заморожены из-за экспортного моратория в Индии.
- 23 апреля в Украину прибыла AstraZeneca корейского производства.