EMA не рекомендует вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca, если возникли тромбы

21 мая 2021 , 15:12
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Источник:

ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не рекомендует вводить вторую дозу вакцины Vaxzevria разработки британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca пациентам, у которых возникли тромбы после прививки первой дозой препарата. Добавим, что риск образования тромбов может возникнуть у одного из 100 тысяч вакцинированных от коронавируса препаратом от AstraZeneca.

В ЕМА подчеркнули, что случаи тромбоза после иммунизации препаратом Vaxzevria очень редки.

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Справка. В марте шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca переименовала свою вакцину против COVID-19 на Vaxzevria. Причины переименования вакцины неизвестны. В агентстве сообщили, что "все медицинские препараты должны иметь приемлемые и отличные друг от друга названия".

Комитет EMA по лекарственным средствам рекомендует медицинским работникам не прививать препаратом Vaxzevria тех, у кого после введения этой вакцины наблюдались тромбозы,
 –  заявили в ЕМА.

Добавим, EMA в своем отчете от 7 апреля рекомендовало внести образования тромбов в перечень очень редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, которую разработала компания AstraZeneca.

Представители также отмечали то, что польза от прививки этим препаратом все равно превышает возможные риски.

AstraZeneca в Украине: что известно

  • С 24 февраля в Украине делают прививку индийской вакциной AstraZeneca. Первая партия уже почти закончилась, а последующие поставки заморожены из-за экспортного моратория в Индии.
  • 23 апреля в Украину прибыла AstraZeneca корейского производства.
Автор: Анастасія Сімсек