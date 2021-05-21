EMA не рекомендует вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca, если возникли тромбы

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не рекомендует вводить вторую дозу вакцины Vaxzevria разработки британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca пациентам, у которых возникли тромбы после прививки первой дозой препарата. Добавим, что риск образования тромбов может возникнуть у одного из 100 тысяч вакцинированных от коронавируса препаратом от AstraZeneca.

В ЕМА подчеркнули, что случаи тромбоза после иммунизации препаратом Vaxzevria очень редки.

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В марте шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca переименовала свою вакцину против COVID-19 на Vaxzevria. Причины переименования вакцины неизвестны. В агентстве сообщили, что "все медицинские препараты должны иметь приемлемые и отличные друг от друга названия".

Комитет EMA по лекарственным средствам рекомендует медицинским работникам не прививать препаратом Vaxzevria тех, у кого после введения этой вакцины наблюдались тромбозы,

– заявили в ЕМА.

Добавим, EMA в своем отчете от 7 апреля рекомендовало внести образования тромбов в перечень очень редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, которую разработала компания AstraZeneca.

Представители также отмечали то, что польза от прививки этим препаратом все равно превышает возможные риски.

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