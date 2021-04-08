Епідеміологиня спрогнозувала, коли в Києві закінчиться локдаун
Для стабілізації ситуації з захворюваністю на коронавірус у Києві потрібно не менше чотирьох тижнів. За умови, що люди будуть дотримуватися усіх заходів карантину.
Источник:РБК-Україна
Коли можна чекати на спад захворюваності в Києві
Лікарка-епідеміолог, ексзаступниця головного санітарного лікаря Людмила Мухарська вважає, що стабілізація захворюваності в столиці залежить від багатьох складових.
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Скільки триватиме локдаун у Києві, також залежить від багатьох складових. Для того, щоб при дотриманні всіх необхідних заходів ситуація стабілізувалася, потрібен подвійний інкубаційний період. Інкубаційний період, ми знаємо, два тижні. Тобто, для стабілізації потрібно хоча б 3 – 4 тижні. За умови, що ці заходи будуть дотримуватися, всі,
– заявила епідеміологиня.
Великодні свята можуть погіршити ситуацію
За словами Людмили Мухарської, на свята вірогідні порушення карантину, а тому ситуація з локдауном може трохи подовжитись.
Великдень, травневі свята – це може накластися. Якщо ситуація почне стабілізуватися, і люди на свята порушать усі ці необхідні заходи, то може ситуація з карантином знову трошки подовжитися,
– сказала лікарка.
Яка захворюваність на COVID-19 в столиці сьогодні
- За останню добу виявили 1 886 нових випадків коронавірусу. Це на 469 більше ніж за попередній період. Інформація станом на 8 квітня.
- У Києві дуже напружена ситуація у лікарнях. Більшість медзакладів, які приймають хворих на коронавірус вже заповнені. Влада готує місця у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.
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