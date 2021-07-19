ЕС в ближайшее время признает вакцину CoronaVac, – Ляшко

Европейский Союз в ближайшее время утвердит вакцину против коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech. По крайней мере так считает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Глава Минздрава считает, что вскоре EMA признает CoronaVac и соответствующие COVID-сертификаты. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

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Виктор Ляшко “В ближайшее время ЕМА рассматривает, еще и таки внесет CoronaVac в свой перечень... Но то, что я коммуницировал с Европейским региональным директором бюро ВОЗ напрямую, с коллегами... в Еврокомиссии – все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время будет рассмотрен, и все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать по "ковидному" сертификату".

Он напомнил, что CoronaVac одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Заметим, что по количеству использованных доз в Украине вакцина CoronaVac занимает второе место после препарата от Pfizer-Biontech.

Какими препаратами вакцинировали украинцев по состоянию на 19 июля

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 981 244, Привито вакциной Coronavac – 837 408, Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187, Привито вакциной AstraZeneca – 361 206, Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

К слову, недавно в Турции опубликовали промежуточные результаты третьей фазы исследований CoronaVac. Препарат показал эффективность на уровне 83,5% против инфицирования вирусом и на 100 против тяжелых случаев болезни.

В этих исследованиях приняли участие 10 000 человек.