ЕС будет выдавать COVID-паспорта только после прививок определенными вакцинами: перечень
Евросоюз будет выдавать людям COVID-паспорта только после прививки вакцинами, которые утверждены регулятором ЕС. Сейчас это 4 препарата.
Источник:Euronews
Страны-члены ЕС могут использовать любые вакцины. Об этом заявил еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс. Однако тогда они не смогут получить COVID-паспорта для свободных поездок в будущем.
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Почему паспорта не будут выдавать при прививке другими вакцинами
Предполагают, что Евросоюз не уверен в качестве этих вакцин.
Какие вакцины утверждены в ЕС:
- Pfizer/BioNtech,
- AstraZeneca,
- Moderna,
- Johnson&Johnson (Janssen).
Однако в Еврокомиссии отметили, что главными вызовами относительно будущих паспортов вакцинации является защита данных и проблема дискриминации. Дело в том, что не все люди могут получить прививку вовремя, ведь вакцинируют по графику.
Что известно о паспортах вакцинации
- Несколько стран, в частности, Израиль, Дания и другие уже запустили схемы "паспортов вакцинации". Утверждают, что все для того, чтобы идентифицировать вакцинированных людей и дать им большую свободу передвижения.
- Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ ЕС, пишет, что такие паспорта появятся в Евросоюзе не ранее чем через несколько месяцев.
- В то же время в ВОЗ все еще не рекомендуют странам вводить COVID-паспорта.
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