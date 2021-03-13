Евросоюз будет выдавать людям COVID-паспорта только после прививки вакцинами, которые утверждены регулятором ЕС. Сейчас это 4 препарата.

Страны-члены ЕС могут использовать любые вакцины. Об этом заявил еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс. Однако тогда они не смогут получить COVID-паспорта для свободных поездок в будущем.

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Почему паспорта не будут выдавать при прививке другими вакцинами

Предполагают, что Евросоюз не уверен в качестве этих вакцин.

Какие вакцины утверждены в ЕС:

Pfizer/BioNtech,

AstraZeneca,

Moderna,

Johnson&Johnson (Janssen).

Однако в Еврокомиссии отметили, что главными вызовами относительно будущих паспортов вакцинации является защита данных и проблема дискриминации. Дело в том, что не все люди могут получить прививку вовремя, ведь вакцинируют по графику.

Что известно о паспортах вакцинации