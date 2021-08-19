Кроме Украины, в ЕС приняли сертификаты Турции и Северной Македонии. Цифровые документы этих стран будут принимать на таких же условиях, как и европейские.
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Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС,
– говорится в сообщении.
Признание сертификатов вакцинации является взаимным. Это поможет облегчить безопасное передвижение на территории Евросоюза и за его пределами.
Когда мы вместе боремся с пандемией, наши партнеры также являются неотъемлемой частью общей безопасности. Я поздравляю Украину, Северную Македонию и Турцию в нашей системе цифровых COVID сертификатов и надеюсь, что в ближайшее время к нам подсоединятся еще больше наших соседей,
– заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.
Когда украинцы смогут пользоваться COVID-сертификатами
- 20 августа состоится брифинг с участием представителей Минцифры, Минздрава и ЕС. Украинцам обещают рассказать, когда путешествия с сертификатами в Дии станут возможными.
- Пока COVID-сертификат в приложении Дия находится на стадии тестирования и доступен небольшой группе граждан. Но каждый вакцинированный житель Украины может получить бумажное международное свидетельство о вакцинации.
- Тестирование COVID-сертификата для iOS начали еще 1 июля.
- 17 августа стала доступной бета-версия приложения для пользователей Android. Люди, которые зарегистрировались, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.