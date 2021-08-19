ЕС готов принимать украинские COVID-сертификаты с 20 августа

Украину приобщат к Европейской системе совместимости COVID сертификатов. ЕС официально признал украинские сертификаты вакцинации, но принимать их будет с 20 августа.

Кроме Украины, в ЕС приняли сертификаты Турции и Северной Македонии. Цифровые документы этих стран будут принимать на таких же условиях, как и европейские.

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Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС,

– говорится в сообщении.

Признание сертификатов вакцинации является взаимным. Это поможет облегчить безопасное передвижение на территории Евросоюза и за его пределами.

Когда мы вместе боремся с пандемией, наши партнеры также являются неотъемлемой частью общей безопасности. Я поздравляю Украину, Северную Македонию и Турцию в нашей системе цифровых COVID сертификатов и надеюсь, что в ближайшее время к нам подсоединятся еще больше наших соседей,

– заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.

Когда украинцы смогут пользоваться COVID-сертификатами