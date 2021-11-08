ЕС хочет приобрести таблетки против коронавируса от компаний Pfizer и Merck
Источник:The Guardian
Европейский союз ведет переговоры с компаниями Merck и Pfizer. ЕС планирует договориться о поставках экспериментальных таблеток против коронавируса.
Сообщается, что переговоры с компанией Merck были более продвинутыми, чем с Pfizer. По словам журналистов, об этом заявил европейский чиновник, имя которого не разглашается.
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Контакты продолжаются с обеими компаниями,
– заявил он.
Чиновник заявил, что компания Merck начала подавать данные регулятору ЕС, чтобы тот начал процедуру одобрения. А вот компания Pfizer пока не предоставила никаких данных, поскольку предварительные результаты испытаний были опубликованы только на прошлой неделе.
Европейская комиссия отказалась комментировать информацию о переговорах с Merck и Pfizer, представители компаний тоже не предоставили журналистам никаких комментариев.
Еще один источник в ЕС сообщил, что европейские чиновники обсуждали закупку лекарства против COVID-19 на встрече на прошлой неделе. По его данным, ЕС хочет поскорее приобрести препараты, но вместе с тем хочет увидеть дополнительные гарантии их безопасности.
Последние новости о таблетках против коронавируса от Merck и Pfizer
- В Украине приступают к клиническим испытаниям таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck. Последние будут тестироваться на базе студенческой больницы в Харькове.
- Британское агентство по регулированию лекарственных средств одобрило применение препарата Молнупиравир американской компании Merck для лечения у взрослых легкой и умеренной формы COVID-19.
- Предварительные данные показывают, что таблетки Merck уменьшают вероятность госпитализации на 50%.
- В то же время препарат от Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%.