ЕС хочет приобрести таблетки против коронавируса от компаний Pfizer и Merck

Европейский союз ведет переговоры с компаниями Merck и Pfizer. ЕС планирует договориться о поставках экспериментальных таблеток против коронавируса.

Сообщается, что переговоры с компанией Merck были более продвинутыми, чем с Pfizer. По словам журналистов, об этом заявил европейский чиновник, имя которого не разглашается.

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Контакты продолжаются с обеими компаниями,

– заявил он.

Чиновник заявил, что компания Merck начала подавать данные регулятору ЕС, чтобы тот начал процедуру одобрения. А вот компания Pfizer пока не предоставила никаких данных, поскольку предварительные результаты испытаний были опубликованы только на прошлой неделе.

Европейская комиссия отказалась комментировать информацию о переговорах с Merck и Pfizer, представители компаний тоже не предоставили журналистам никаких комментариев.

Еще один источник в ЕС сообщил, что европейские чиновники обсуждали закупку лекарства против COVID-19 на встрече на прошлой неделе. По его данным, ЕС хочет поскорее приобрести препараты, но вместе с тем хочет увидеть дополнительные гарантии их безопасности.

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