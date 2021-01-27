В ЕС хотят запретить вакцинировать пожилых людей против COVID-19: касается одного производителя
В частности, не рекомендуют вакцинировать пожилых людей вакциной AstraZeneka. Пока нет достаточно данных считать, что вакцина эффективна для людей старше 65 лет так же, как и для людей младшего возраста.
Источник: The Guardian
Европейское агентство лекарств исследует вакцину AstraZeneca
По словам главы Европейского агентства лекарств (EMA) Эмер Кук, возможно, что COVID-вакцина AstraZeneca получит разрешение на использование только в определенных возрастных группах.
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Позиция компании
В компании признали, что существует ограниченный объем данных о влиянии вакцины на людей преклонного возраста.
Этой информации достаточно, чтобы показать сильное производство антител у пожилых людей, подобное тому, которое мы видим у молодых людей,
– отметил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сориот.
Напомним, что ВОЗ также не рекомендует вакцинироваться против COVID-19 таким группам:
- беременным женщинам;
- людям, у которых в анамнезе была тяжелая аллергическая реакция на любой компонент вакцины,
- очень слабым пожилым людям с ожидаемой продолжительностью жизни менее 3 месяцев (следует оценивать индивидуально);
- людям младше 18 лет до получения результатов дальнейших исследований.
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