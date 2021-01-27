В частности, не рекомендуют вакцинировать пожилых людей вакциной AstraZeneka. Пока нет достаточно данных считать, что вакцина эффективна для людей старше 65 лет так же, как и для людей младшего возраста.

Источник: The Guardian

Европейское агентство лекарств исследует вакцину AstraZeneca

По словам главы Европейского агентства лекарств (EMA) Эмер Кук, возможно, что COVID-вакцина AstraZeneca получит разрешение на использование только в определенных возрастных группах.

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Позиция компании

В компании признали, что существует ограниченный объем данных о влиянии вакцины на людей преклонного возраста.

Этой информации достаточно, чтобы показать сильное производство антител у пожилых людей, подобное тому, которое мы видим у молодых людей,

– отметил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сориот.

Напомним, что ВОЗ также не рекомендует вакцинироваться против COVID-19 таким группам:

беременным женщинам;

людям, у которых в анамнезе была тяжелая аллергическая реакция на любой компонент вакцины,

очень слабым пожилым людям с ожидаемой продолжительностью жизни менее 3 месяцев (следует оценивать индивидуально);

людям младше 18 лет до получения результатов дальнейших исследований.

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