Три новых симптома изучит EMA
Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции и определит, действительно ли это побочные эффекты от препаратов Pfizer и Moderna.
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Вакцинированные сообщали о трех новых побочных эффектах, которые у них появились после прививки:
- многоформную эритему – форму аллергической реакции на коже;
- гломерулонефрит – воспаление почек;
- нефротический синдром – поражение почек с потерей белка с мочой.
Компании предоставят развернутые данные о возможных осложнениях
В EMA не сообщили о том, сколько случаев проявлений этих симптомов было зарегистрировано после вакцинации прививками Pfizer и Moderna.
В то же время заявили, что обратились к компаниям с просьбой предоставить данные для изучения любой потенциальной связи между вакцинами и перечисленными реакциями.
Что известно о мРНК-вакцинах Moderna и Pfizer?
Это так называемые "генетические" вакцины нового поколения. Они "обучают" наши клетки бороться с патогенами инфекции в нашем организме.
Эти вакцины применяют для вакцинации и в Украине. В частности, вакциной Moderna по состоянию на 13 августа провели 936 599 прививок, а препаратом от Pfizer – 1 476 383 прививок. Впрочем, пока о серьезных побочных реакциях среди вакцинированных украинцев – не сообщали в Минздраве.
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