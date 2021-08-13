В ЕС изучают новые побочные реакции вакцин Pfizer и Moderna: как они проявляются

В ЕС проверяют новые побочные реакции после прививки вакцинами Pfizer и Moderna, О трех новых симптомах сообщила небольшое количество людей.

Три новых симптома изучит EMA

Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции и определит, действительно ли это побочные эффекты от препаратов Pfizer и Moderna.

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Вакцинированные сообщали о трех новых побочных эффектах, которые у них появились после прививки:

многоформную эритему – форму аллергической реакции на коже;

гломерулонефрит – воспаление почек;

нефротический синдром – поражение почек с потерей белка с мочой.

Компании предоставят развернутые данные о возможных осложнениях

В EMA не сообщили о том, сколько случаев проявлений этих симптомов было зарегистрировано после вакцинации прививками Pfizer и Moderna.

В то же время заявили, что обратились к компаниям с просьбой предоставить данные для изучения любой потенциальной связи между вакцинами и перечисленными реакциями.

Что известно о мРНК-вакцинах Moderna и Pfizer?

Это так называемые "генетические" вакцины нового поколения. Они "обучают" наши клетки бороться с патогенами инфекции в нашем организме.

Предварительно регулятор подтвердил возможную связь между очень редким воспалением сердца и мРНК-вакцинами.Впрочем, в EMA и ВОЗ подчеркнули, что польза от этих вакцин перевешивает риски, связанные с ними.

Эти вакцины применяют для вакцинации и в Украине. В частности, вакциной Moderna по состоянию на 13 августа провели 936 599 прививок, а препаратом от Pfizer – 1 476 383 прививок. Впрочем, пока о серьезных побочных реакциях среди вакцинированных украинцев – не сообщали в Минздраве.

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