В ЕС к лету хотят вакцинировать 70% взрослых: подробности
В Евросоюзе намерены к лету вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослых людей. Кроме этого, уже к весне прививки получат около 80% медиков и старших соцработников.
Да, людей старше 80 лет, планируют вакцинировать до марта, сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект новой стратегии ЕС в отношении вакцинации. Его представят 19 января.
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Свидетельства о вакцинации
В январе Европейская комиссия хочет согласовать со странами протокол о свидетельствах о вакцинации. Надеются, что этот протокол признают и будут использовать в системах здравоохранения в ЕС. Вероятно, его также будут применять на более глобальном уровне, если это согласует Всемирная организация здравоохранения.
Эти свидетельства могут заменить карантин во время путешествий и требования к тестам на COVID-19.
Вакцинация в ЕС и в Украине: коротко
- Страны Евросоюза начали массовую вакцинацию 27 декабря.
- Людей прививают препаратом Pfizer и BioNTech.
- Кстати, 6 января в ЕС одобрили вакцину против COVID-19 от компании Moderna.
- Зато в Украине массовую вакцинацию планируют начать в феврале. Сейчас страна ведет переговоры с 6 производителями вакцин.
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