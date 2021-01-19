В Евросоюзе намерены к лету вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослых людей. Кроме этого, уже к весне прививки получат около 80% медиков и старших соцработников.

Да, людей старше 80 лет, планируют вакцинировать до марта, сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект новой стратегии ЕС в отношении вакцинации. Его представят 19 января.

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Свидетельства о вакцинации

В январе Европейская комиссия хочет согласовать со странами протокол о свидетельствах о вакцинации. Надеются, что этот протокол признают и будут использовать в системах здравоохранения в ЕС. Вероятно, его также будут применять на более глобальном уровне, если это согласует Всемирная организация здравоохранения.

Эти свидетельства могут заменить карантин во время путешествий и требования к тестам на COVID-19.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что украинцы будут иметь такие же документы о вакцинации, как и европейцы.

Вакцинация в ЕС и в Украине: коротко

Страны Евросоюза начали массовую вакцинацию 27 декабря.

Людей прививают препаратом Pfizer и BioNTech.

Кстати, 6 января в ЕС одобрили вакцину против COVID-19 от компании Moderna.

Зато в Украине массовую вакцинацию планируют начать в феврале. Сейчас страна ведет переговоры с 6 производителями вакцин.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала