Если лекарства одобрят, то это будет первый препарат против коронавируса, который не потребует введения с помощью игл.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Что известно о потенциальных таблетках против COVID-19

В Merck сообщили, что препарат вдвое сократил число госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами COVID-19.

Результаты исследования были настолько хорошими, что независимые медицинские эксперты, которые наблюдали за ходом испытаний, рекомендовали прекратить их досрочно.

Эффективность лекарств не снижалась в отношении вариантов Гамма, Дельта или Мю, среди участников 40% были инфицированы мутированными версиями коронавируса.

Эти таблетки можно принимать дома для уменьшения симптомов и ускорения выздоровления. Если препарат действительно так хорош, он сможет помочь снизить нагрузку на больницы и помочь сдержать вспышки в бедных странах со слабой системой здравоохранения.

Эксперты добавили, что это был бы двусторонний подход к борьбе с вирусом: эффективное лечение и профилактика с помощью вакцинации могли бы значительно облегчить течение пандемии.

Подробнее Первые таблетки против коронавируса готовы: они снижают риски госпитализации и смерти на 50%

Есть нюанс: цена довольно "кусается"

Заявленная цена одного курса составляет 700 долларов. Но разработчики препарата заявили, что будут внедрять многоуровневую систему ценообразования, чтобы препарат был доступен и для стран с низким уровнем дохода.