В ЕС могут ввести обязательную вакцинацию: детали

Государства Европейского союза могут одобрить обязательную вакцинацию населения против COVID-19. Но такое решение зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

ЕС хочет вакцинировать до конца июля 70% взрослого населения

Об этом представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил 13 июля в Брюсселе комментируя обязательную вакцинацию в ряде стран, в частности во Франции.

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Кеерсмакер заметил, что Еврокомиссия считает продолжение вакцинальной кампании важнейшей задачей.

Вакцинация – приоритет сейчас

В то же время меры по обеспечению вакцинации зависят от самих государств, входящих в ЕС.

Вопрос о том, необходима или нет обязательная вакцинация, – это вопрос, который находится в компетенции государств ЕС, и они должны принять окончательное решение самостоятельно,

– заметил Стефан Де Кеерсмакер.

И добавил, что сейчас Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации. От государств-членов зависит, какие меры они намерены принять, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения.

К слову, до конца июля в ЕС планируют вакцинировать от коронавирус 70% взрослого населения.

Сейчас вакцинация от коронавируса будет происходить исключительно добровольно.