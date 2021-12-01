В ЕС сообщили, что государства-члены должны применять скоординированный подход и быть готовыми ввести любой необходимый контроль.

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Какие меры противодействия штамму планируют в ЕС

Европейская комиссия также собирается обратиться к национальным правительствам с призывом оперативно развернуть ревакцинацию от COVID-19.

Кроме того, в ЕС предлагают ограничить срок действия цифрового сертификата вакцинации до 9 месяцев вместо 12.

В ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.

Предварительно в ЕС также сообщили, что вакцины против нового варианта коронавируса Омикрон могут быть утверждены за 3 – 4 месяца, если это будет нужно.

Главное о штамме Омикрон

Вчера, 30 ноября Всемирная организация здравоохранения призвала страны сохранять спокойствие и принимать "рациональные" меры в ответ на новый вариант COVID-19 Омикрон. В частности, в организации сообщили, что приостановка авиасообщения с ЮАР является неэффективной.

В то же время предварительно в ВОЗ квалифицировали новый штамм коронавируса Омикрон как вызывающий беспокойство.

Впервые новый вариант коронавируса идентифицировали британские исследователи 24 ноября. В частности, генетики обнаружили в штамме 32 мутации, которые свидетельствуют о большей патогенности (способности к распространению) и вероятной устойчивости штамма к действию имеющихся вакцин.

Следовательно, некоторые страны приняли решение приостановить авиасообщение с ПАР, первыми к этим мерам прибегли Великобритания и Германия, впоследствии к ним присоединились Хорватия и Италия. 26 ноября в полдень – воздушное сообщение с потенциально опасными странами закрыли Нидерланды.

К слову, украинский МИД тоже рекомендует украинцам пока воздержаться от поездок в Южную Африку, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.



Из-за Омикрона правительство вводит изоляцию при въезде граждан в Украину / Источник: Правительственный портал