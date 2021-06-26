Накануне ожидали, что агентство завершит проверку российского препарата. Решение должны были вынести еще в мае или июне.

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Почему вакцину до сих пор не одобрили

Производители пропустили крайний срок подачи данных 10 июня. Именно поэтому агентству пришлось отложить процедуру одобрения.

Российская вакцина "Спутник V", возможно, никогда не получит одобрения EMA,

– заявил Драги.

Важно! Российский препарат "Спутник V" также не одобрила Всемирная организация здравоохранения.

По его словам, также не стоит возлагать надежды на одобрение китайской вакцины от компании Sinovac. Она, как отметил Драги, проявила себя недостаточно.

"Это видно из опыта Чили в борьбе с эпидемией", – пояснил он.

Коротко о российской вакцине