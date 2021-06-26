ЕС может никогда не одобрить российскую ваккцину, – премьер Италии
Источник:CNBC
Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что Евросоюз может никогда так и не одобрить российскую вакцину "Спутник V". Дело в том, что Европейское агентство лекарственных средств отложило проверку российского препарата.
Накануне ожидали, что агентство завершит проверку российского препарата. Решение должны были вынести еще в мае или июне.
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Почему вакцину до сих пор не одобрили
Производители пропустили крайний срок подачи данных 10 июня. Именно поэтому агентству пришлось отложить процедуру одобрения.
Российская вакцина "Спутник V", возможно, никогда не получит одобрения EMA,
– заявил Драги.
По его словам, также не стоит возлагать надежды на одобрение китайской вакцины от компании Sinovac. Она, как отметил Драги, проявила себя недостаточно.
"Это видно из опыта Чили в борьбе с эпидемией", – пояснил он.
Коротко о российской вакцине
- "Спутник V" одобрили для использования в более 60 странах. Это векторная вакцина – в ней есть кусочек бактерии или вируса, от которого она защищает.
- Международное сообщество не имеет правдивой информации о его эффективности. Доказательством этого является отсутствие научных публикаций.
- Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами заявил, что российская вакцина, которую закупило правительство не идентична тем образцам, которые получили положительные заключения.