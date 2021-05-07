Регулятор решит, давать ли согласие на применение лекарств

Начать непрерывное изучение препарата агентство EMA решило опираясь на предварительные результаты исследования относительно его способности предотвращать госпитализации или смерти пациентов с COVID-19.

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Однако EMA еще не получила полного набора данных, поэтому еще рано делать какие-либо выводы относительно баланса пользы и риска от препарата,

– говорится на сайте агентства.

Пока европейский регулятор будет заниматься изучением первой части данных, полученных в результате лабораторных испытаний и испытаний на животных, в дополнение к данным о качестве лекарств.

Sotrovimab – это полученное лабораторным путем антитело, которое предназначено для стимуляции иммунной системы человека путем снижения способности шипового белка коронавируса проникать в клетки человеческого организма.

Напомним, Всемирный конгресс выбрал лучшую вакцину против коронавирусной болезни. Ею признали вакцину производства американской компании Moderna.