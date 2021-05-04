Решение о начале осмотра вакцины основывается на результатах лабораторных исследований. Они подтверждают, что препарат Sinovac способствует выработке антител.

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Что известно об осмотре вакцины

Эксперты будут оценивать данные, когда они станут доступными, чтобы решить, превышают ли преимущества вакцины Sinovac ее риски.

Обзор будет длится до тех пор, пока не будет доступно достаточно доказательств для официальной заявки на получение разрешения на продажу. Окончательные сроки пока не указывают.

Обратите внимание! Вакцину Sinovac активно используют в Украине. Если препарат одобрят в ЕС, то его будут признавать в "паспортах вакцинации".

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В ЕМА сообщили, что сейчас заявку на получение разрешения на продажу вакцины Sinovac не подавали.

Стоит заметить, что агентство проводит предварительный осмотр еще 3 препаратов. Говорится о вакцинах CureVac, Novavax и "Спутник V".

Вакцинация в Украине: коротко