ЕС не предоставит паспорт вакцинации тем, кто привит российским "Спутником V"
Европейский Союз не будет предоставлять паспорт вакцинации против COVID-19 тем лицам, кого прививали российским препаратом "Спутник V" или китайским Sinopharm. Все потому, что эти вакцины Евросоюз не одобрял.
Источник:Politico
Европейская комиссия 17 марта представила специальный план, в котором говорилось, что страны ЕС получат право разрешить вакцинированным гражданам игнорировать карантинные ограничения во время путешествий. Однако это касается только тех препаратов, которые были одобрены в Евросоюзе.
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Стоит заметить, что Еврокомиссия не будет настаивать на том, чтобы страны отказались использовать российский и китайский препараты. Ключевые решения по этому страны-участницы будут принимать самостоятельно.
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Паспорт вакцинации от COVID-19: коротко
- Еврокомиссия предложила создать "зеленые" цифровые паспорта, которые позволят вакцинированным против COVID-19 людям путешествовать в пределах ЕС.
- Информация в документе будет указана на английском языке и страны, его выдавшей.
- Документ должен содержать штрих-код, дату и место вакцинации, а также тип препарата. Сам паспорт, учитывая фото, будет иметь 1 страницу.
- Еще в январе 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что украинцы также будут получать паспорта вакцинации, которые будут подтверждать прививки от коронавируса.
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