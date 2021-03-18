Европейский Союз не будет предоставлять паспорт вакцинации против COVID-19 тем лицам, кого прививали российским препаратом "Спутник V" или китайским Sinopharm. Все потому, что эти вакцины Евросоюз не одобрял.

Европейская комиссия 17 марта представила специальный план, в котором говорилось, что страны ЕС получат право разрешить вакцинированным гражданам игнорировать карантинные ограничения во время путешествий. Однако это касается только тех препаратов, которые были одобрены в Евросоюзе.

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Стоит заметить, что Еврокомиссия не будет настаивать на том, чтобы страны отказались использовать российский и китайский препараты. Ключевые решения по этому страны-участницы будут принимать самостоятельно.

Обратите внимание! Российскую вакцину "Спутник V" официально запретили в Украине. Кабинет Министров не позволил использовать препараты против коронавируса, которые изготовило государство-агрессор.

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