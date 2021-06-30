В Индии обещают "выбить" разрешение на въезд в ЕС привитым CoviShield
Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла. В то же время он отметил, что делает все возможное, чтобы решить проблему с непризнанием в Евросоюзе сертификатов прививки вакциной CoviShield.
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ЕС откроет въезд с 1 июля
Европейский парламент окончательно утвердил введение на территории Евросоюза цифрового COVID-сертификата: как для граждан ЕС, так и для граждан третьих стран.
Поэтому, с 1 июля 2021 года иммунизированные одобренными регулятором ЕС (Европейским агентством по лекарственным средствам) вакцинами люди могут въезжать в этот блок и свободно перемещаться внутри него.
Пока что ЕМА признала четыре вакцины:
Источник: EMA
- Moderna/Spikevax,
- Pfizer-BioNTech/Comirnaty,
- Johnson&Johnson/Janssen,
- а также произведенную на европейских заводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria
К слову, данные о том, пускают ли в ЕС привитых "астразенекой" от южнокорейской SK BioScience, отсутствуют.
Covishield до сих пор не подали к рассмотрению в EMA
Кроме того, EMA сейчас рассматривает для одобрения, но не были утверждены для использования следующие вакцины: немецкий препарат CureVac (CVnCoV); американский Novavax (NVX-CoV2373); российский Sputnik V; китайская вакцина Sinovac.
Препарата Covishield нет в этом списке вакцин, то есть в ближайшее время EMA не одобрит вакцину, а ЕС не включит в список вакцин, разрешенных для въезда на территорию Евросоюза.
В то же время ВОЗ одобрила Covishield, а также Sinopharm и Sinovac для использования в чрезвычайных ситуациях.
Почему назревает скандал?
Министерство иностранных дел Индии обещает вывести вопрос на топ уровень, ведь привитых Covishield приходится около 88% из 322 миллионов доз вакцин, которыми были привиты граждане Индии.
Добавим, что вакциной Covishield также прививают украинцев. Это первая вакцина, которую начали применять в Украине для прививки граждан. В Минздраве уверяли, что Covishield является абсолютным аналогом AstraZeneca.
Сейчас по данным МОЗ, в Украине вакциной Covishield провели 487 187 прививок.