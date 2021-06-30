В ЕС не признали Covishield, которым вакцинируют украинцев: что об этом известно

В Евросоюзе признали вакцину против COVID-19 AstraZeneca, но не ее индийский аналог Covishield. Сейчас индийцев, привитых индийским препаратом, не пускают в страны ЕС.

В Индии обещают "выбить" разрешение на въезд в ЕС привитым CoviShield

Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла. В то же время он отметил, что делает все возможное, чтобы решить проблему с непризнанием в Евросоюзе сертификатов прививки вакциной CoviShield.

Читайте также Еще одна вакцина оказалась эффективной против опасного штамма Дельта

ЕС откроет въезд с 1 июля

Европейский парламент окончательно утвердил введение на территории Евросоюза цифрового COVID-сертификата: как для граждан ЕС, так и для граждан третьих стран.

Поэтому, с 1 июля 2021 года иммунизированные одобренными регулятором ЕС (Европейским агентством по лекарственным средствам) вакцинами люди могут въезжать в этот блок и свободно перемещаться внутри него.

Пока что ЕМА признала четыре вакцины:

Источник: EMA

Moderna/Spikevax,

Pfizer-BioNTech/Comirnaty,

Johnson&Johnson/Janssen,

а также произведенную на европейских заводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria

К слову, данные о том, пускают ли в ЕС привитых "астразенекой" от южнокорейской SK BioScience, отсутствуют.

Covishield до сих пор не подали к рассмотрению в EMA

Несмотря на то, что AstraZeneca относится к вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийский препарат Covishield, который изготовили в Институте сыворотки Индии.

Кроме того, EMA сейчас рассматривает для одобрения, но не были утверждены для использования следующие вакцины: немецкий препарат CureVac (CVnCoV); американский Novavax (NVX-CoV2373); российский Sputnik V; китайская вакцина Sinovac.

Препарата Covishield нет в этом списке вакцин, то есть в ближайшее время EMA не одобрит вакцину, а ЕС не включит в список вакцин, разрешенных для въезда на территорию Евросоюза.

В то же время ВОЗ одобрила Covishield, а также Sinopharm и Sinovac для использования в чрезвычайных ситуациях.

Почему назревает скандал?

Министерство иностранных дел Индии обещает вывести вопрос на топ уровень, ведь привитых Covishield приходится около 88% из 322 миллионов доз вакцин, которыми были привиты граждане Индии.

Добавим, что вакциной Covishield также прививают украинцев. Это первая вакцина, которую начали применять в Украине для прививки граждан. В Минздраве уверяли, что Covishield является абсолютным аналогом AstraZeneca.

Сейчас по данным МОЗ, в Украине вакциной Covishield провели 487 187 прививок.