В ЕС недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса
На сегодня в Европейском союзе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID. Для полной вакцинации основных групп риска нужно еще несколько недель.
Источник:DW
В Германии третья волна коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о росте количества случаев заболевания в Германии. Именно поэтому, в стране нельзя прогнозировать ослабление карантинных мероприятий в ближайшие недели.
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Наоборот, нам, возможно, даже придется предпринять шаги назад,
– подчеркнул Шпан.
Темп поставки вакцин неудовлетворительный
Глава немецкого Минздрава отметил, что третью волну невозможно остановить одной лишь вакцинацией, тем более, что на сегодня поставки вакцин происходят неудовлетворительными темпами.
В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну вакцинацией. Даже если поставки по заказам с ЕС будут надежными, до полной вакцинации групп риска все равно потребуется несколько недель,
– добавил министр.
В Европе сейчас действительно выросла заболеваемость коронавирусом. Да, французский премьер-министр Жан Кастекс считает, что пандемия коронавируса "значительно ускорилась" и "становится все более ясно, что это третья волна".
Главное о вакцинации в Европе
Европейские страны восстанавливают кампанию по прививке AstraZeneca. Вакцинацию приостанавливали из-за сообщения об образовании тромбов у нескольких вакцинированных этим препаратом. После анализа случаев должны возобновить использование вакцины.
Специалисты EMA не выявили связи между тромбоэмболическими осложнениями у привитых и вакциной против коронавируса компании AstraZeneca.
На сегодня в Евросоюзе регулятор одобрил 4 COVID-препарата – компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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