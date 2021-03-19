На сегодня в Европейском союзе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID. Для полной вакцинации основных групп риска нужно еще несколько недель.

В Германии третья волна коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о росте количества случаев заболевания в Германии. Именно поэтому, в стране нельзя прогнозировать ослабление карантинных мероприятий в ближайшие недели.

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Наоборот, нам, возможно, даже придется предпринять шаги назад,

– подчеркнул Шпан.

Темп поставки вакцин неудовлетворительный

Глава немецкого Минздрава отметил, что третью волну невозможно остановить одной лишь вакцинацией, тем более, что на сегодня поставки вакцин происходят неудовлетворительными темпами.

В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну вакцинацией. Даже если поставки по заказам с ЕС будут надежными, до полной вакцинации групп риска все равно потребуется несколько недель,

– добавил министр.

В Европе сейчас действительно выросла заболеваемость коронавирусом. Да, французский премьер-министр Жан Кастекс считает, что пандемия коронавируса "значительно ускорилась" и "становится все более ясно, что это третья волна".

Главное о вакцинации в Европе

Европейские страны восстанавливают кампанию по прививке AstraZeneca. Вакцинацию приостанавливали из-за сообщения об образовании тромбов у нескольких вакцинированных этим препаратом. После анализа случаев должны возобновить использование вакцины.

Специалисты EMA не выявили связи между тромбоэмболическими осложнениями у привитых и вакциной против коронавируса компании AstraZeneca.

Где продолжат прививки AstraZeneca: Испания,

Португалия,

Нидерланды,

Германия,

Италия,

Франция,

Латвия,

Литва,

Кипр.

На сегодня в Евросоюзе регулятор одобрил 4 COVID-препарата – компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала