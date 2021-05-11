"Зеленый сертификат" должны согласовать до лета

Сертификат позволит вакцинированным и тем, кто выздоровел от коронавируса, или с отрицательными результатами тестов легче путешествовать по странам ЕС.

К теме Какие вакцины лучше против мутированных версий коронавируса: исследование

Европейские министры иностранных дел встретились во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить детали "зеленого сертификата", который ЕС намерен ввести в июне, однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС еще не достигнуто соглашение,

– говорится в сообщении.

Свобода передвижения по странам ЕС

Министр по европейским вопросам Германии Майкл Рот надеется на решение вопроса в ближайшие дни.

Это важно не только для стран, которые зависят от туризма, но для всех нас: это четкий сигнал для свободы передвижения и мобильности в Европейском Союзе,

– заметил Майкл Рот.

Что известно о введении COVID-паспортов