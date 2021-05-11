"Зеленый сертификат" должны согласовать до лета
Сертификат позволит вакцинированным и тем, кто выздоровел от коронавируса, или с отрицательными результатами тестов легче путешествовать по странам ЕС.
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Европейские министры иностранных дел встретились во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить детали "зеленого сертификата", который ЕС намерен ввести в июне, однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС еще не достигнуто соглашение,
– говорится в сообщении.
Свобода передвижения по странам ЕС
Министр по европейским вопросам Германии Майкл Рот надеется на решение вопроса в ближайшие дни.
Это важно не только для стран, которые зависят от туризма, но для всех нас: это четкий сигнал для свободы передвижения и мобильности в Европейском Союзе,
– заметил Майкл Рот.
Что известно о введении COVID-паспортов
- В конце марта в ЕС поддержали проект о введении COVID-паспортов для свободных путешествий.
- Зеленый сертификат будет включать QR-код для обеспечения безопасности и достоверности. Также в нем будет имя, дата рождения, дата выдачи, информация о вакцине/тест/выздоровление и уникальный код сертификата.
- 18 апреля Денис Шмыгаль сообщил, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19.
- 22 апреля стало известно, что Украина и Турция рассмотрит вариант взаимного признания "паспортов вакцинации" против коронавируса.