Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson. Это четвертая по счету антикоронавирусная вакцина, одобренная в ЕС.

Вакцину J&J разработала бельгийская фармкомпания Janssen. Препарат отличается от других одобренных вакцин тем, что для иммунизации необходима лишь одна доза.

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Евросоюз уже заказал 400 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson. Также напомним, что в ЕС к применению одобрены вакцины от компаний BioNTech-Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Что известно о вакцине J&J