ЕС одобрил одноразовую вакцину против COVID-19 от Johnson & Johnson
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson. Это четвертая по счету антикоронавирусная вакцина, одобренная в ЕС.
Источник:DW
Вакцину J&J разработала бельгийская фармкомпания Janssen. Препарат отличается от других одобренных вакцин тем, что для иммунизации необходима лишь одна доза.
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Евросоюз уже заказал 400 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson. Также напомним, что в ЕС к применению одобрены вакцины от компаний BioNTech-Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Что известно о вакцине J&J
- Клинические испытания показали, что она на 66% эффективна в предотвращении различных вариантов COVID-19, а на 85% эффективна в защите от тяжелых осложнений болезни.
- Более низкую эффективность частично объясняют тем, что испытания проводились позже других вакцин. То есть после того, как более агрессивные варианты вируса стали более доминантными.
- Этот препарат основан на традиционном подходе к вакцинации. А именно с использованием вируса простуды для введения белков коронавируса в организм, благодаря чему образуется иммунный ответ.
- Это означает, что ее не нужно хранить при сверхнизких температурах.
- Ранее использование этого препарата одобрили в США.
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