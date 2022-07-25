В субботу, 23 июля, ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы, поразившей более 16 тысяч человек в 72 странах, глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения – это самый высокий уровень угрозы.

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Вакцина против обезьяньей оспы

Уже 25 июля датский производитель лекарств Bavarian Nordic сообщил, что его вакцину одобрили для использования против обезьяньей оспы во всех странах-членах Европейского Союза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Европейская комиссия продлила лицензию на продажу вакцины против натуральной оспы Imvanex для защиты от обезьяньей оспы, согласно рекомендации контролирующего органа ЕС по лекарственным средствам,

– говорится в сообщении.

Imvanex одобрен в ЕС с 2013 года для профилактики оспы.Его также считали потенциальной вакциной от оспы обезьян из-за сходства между вирусом оспы обезьян и вирусом обычной оспы. Но обезьянья оспа менее опасна и заразна, чем натуральная оспа, которая была ликвидирована в 1980 году.

Обезьяна оспа – симптомы Первыми симптомами оспы обезьян являются лихорадка, головные боли, боли в мышцах и спине в течение пяти дней. Впоследствии на лице, ладонях и подошвах появляются сыпь, а затем язвы.

Сообщалось о всплеске заражения оспой обезьян с начала мая за пределами стран Западной и Центральной Африки, где болезнь уже давно эндемична.

EMA проводит научную оценку лекарств и дает рекомендации относительно того, стоит ли какое-либо лекарственное средство продавать или нет. Однако согласно законодательству ЕС, EMA не имеет полномочий фактически разрешать маркетинг в разных странах ЕС. Европейская комиссия является авторизующим органом и принимает юридически обязательное решение на основе рекомендаций EMA.