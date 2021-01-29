Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) одобрило вакцину от коронавируса от компании AstraZeneca. Окончательное решение об использовании препарата в странах ЕС будет принимать Еврокомиссия.

Источник: DW

Вакцина от коронавируса от AstraZeneca стала третьей по счету, которую EMA допустило для использования в ЕС. До этого регулятор одобрил препараты от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

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Интересно, что несколько дней назад в Европе разгорелся скандал по поводу вакцины от AstraZeneca. Ранее Еврокомиссия заказала у компании 400 миллионов доз вакцины для 27 стран-членов ЕС. По этому соглашению AstraZeneca получила предоплату в размере 336 миллионов евро.

Но 22 января представители компании сообщили, что до конца марта вместо обещанных 80 миллионов доз смогут поставить только около 31 миллиона доз. В AstraZeneca сослались на снижение производственных мощностей в Европе, однако в ЕС подозревают, что дозы, произведенные в Европе, направлялись в другие места.

Из-за невыполнения условий соглашения, Брюссель отреагировал угрозами подать в суд. В Брюсселе отметили, что за пределами ЕС фармкомпания AstraZeneca выполняет свои обязательства и поставляет необходимое количество вакцины, в частности, в Великобританию.

Чтобы урегулировать ситуацию, представители компании уже несколько раз встречались с членами Еврокомиссии.

Вакцина от коронавируса от компании AstraZeneca: что известно

Источник: astrazeneca.com