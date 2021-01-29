В ЕС одобрили COVID-вакцину от компании AstraZeneca
Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) одобрило вакцину от коронавируса от компании AstraZeneca. Окончательное решение об использовании препарата в странах ЕС будет принимать Еврокомиссия.
Источник: DW
Вакцина от коронавируса от AstraZeneca стала третьей по счету, которую EMA допустило для использования в ЕС. До этого регулятор одобрил препараты от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.
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Интересно, что несколько дней назад в Европе разгорелся скандал по поводу вакцины от AstraZeneca. Ранее Еврокомиссия заказала у компании 400 миллионов доз вакцины для 27 стран-членов ЕС. По этому соглашению AstraZeneca получила предоплату в размере 336 миллионов евро.
Но 22 января представители компании сообщили, что до конца марта вместо обещанных 80 миллионов доз смогут поставить только около 31 миллиона доз. В AstraZeneca сослались на снижение производственных мощностей в Европе, однако в ЕС подозревают, что дозы, произведенные в Европе, направлялись в другие места.
Из-за невыполнения условий соглашения, Брюссель отреагировал угрозами подать в суд. В Брюсселе отметили, что за пределами ЕС фармкомпания AstraZeneca выполняет свои обязательства и поставляет необходимое количество вакцины, в частности, в Великобританию.
Чтобы урегулировать ситуацию, представители компании уже несколько раз встречались с членами Еврокомиссии.
Вакцина от коронавируса от компании AstraZeneca: что известно
Источник: astrazeneca.com
- Ученые из Оксфордского университета разработали вакцину в сотрудничестве с компанией AstraZeneca.
- Препарат называется AZD1222. В составе вакцины аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека.
- Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Интересно, что у участников исследования после первого дозирования эффективность была значительно выше – около 90%.
- Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Это означает, что она может храниться в обычных холодильниках, что значительно облегчает ее транспортировку и использование.
- Производители рекомендуют использовать ее после достижения 18 лет. Но вместе с тем существует недостаточно данных об эффективности препарата для основной группы риска – людей старше 65 лет.
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