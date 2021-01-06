В ЕС одобрили вакцину против COVID-19 от компании Moderna
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует предоставить условное разрешение на продажу COVID-вакцины от компании Moderna.
Это вторая вакцина против COVID-19, которую EMA рекомендует для авторизации. На официальном сайте агентства говорится, что препарат от Moderna рекомендуется для профилактики коронавируса людей в возрасте от 18 лет.
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Представители Комитета по лекарственным средствам для человека EMA подробно оценили данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и рекомендует Европейской комиссии выдать официальное разрешение на продажу.
Эта вакцина предоставляет нам еще один инструмент для преодоления текущей чрезвычайной ситуации... Что касается всех лекарств, мы будем внимательно отслеживать данные о безопасности и эффективности вакцины, чтобы обеспечить постоянную защиту общественности ЕС. Наша работа всегда будет руководствоваться научными доказательствами и нашим стремлением защищать здоровье граждан ЕС,
– сказал исполнительный директор EMA Емер Кук.
Что известно о вакцине от компании Moderna
- Это двухкомпонентная вакцина, которую вводят дважды с интервалом 28 дней после первой инъекции.
- Эффективность препарата против болезни составляет 94,1%, а против тяжелой формы коронавируса – 100%.
- Раньше вакцина была слишком сложной для хранения. Но ученым удалось увеличить ее срок годности при температуре от 2° до 8°C.
- В общем препарат может храниться до 6 месяцев в медицинских морозильных камерах, 30 дней в бытовых холодильниках и даже при комнатной температуре, но только до 12 часов.
- Вакцина от Moderna является самой дорогой. Одна доза стоит от 27 до 37 долларов. Конечная стоимость препарата зависит от размера партии, которую будет хотеть заказчик.
- Ранее вакцина получила одобрение в США и Канаде.
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