Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует предоставить условное разрешение на продажу COVID-вакцины от компании Moderna.

Это вторая вакцина против COVID-19, которую EMA рекомендует для авторизации. На официальном сайте агентства говорится, что препарат от Moderna рекомендуется для профилактики коронавируса людей в возрасте от 18 лет.

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Представители Комитета по лекарственным средствам для человека EMA подробно оценили данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и рекомендует Европейской комиссии выдать официальное разрешение на продажу.

Эта вакцина предоставляет нам еще один инструмент для преодоления текущей чрезвычайной ситуации... Что касается всех лекарств, мы будем внимательно отслеживать данные о безопасности и эффективности вакцины, чтобы обеспечить постоянную защиту общественности ЕС. Наша работа всегда будет руководствоваться научными доказательствами и нашим стремлением защищать здоровье граждан ЕС,

– сказал исполнительный директор EMA Емер Кук.