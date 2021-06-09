Пленарное заседание приняло новый Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатам. "За" проголосовали 546 евродепутатов – это относительно сертификатов для граждан ЕС и 553 – "за" сертификаты для граждан третьих стран.

К теме Какие медицинские средства можно взять с собой в самолет: правильная аптечка

Сертификат будет выдан национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащем QR-код.

Документ подтвердит, что:

человек был привит против COVID-19,

недавно получил отрицательный результат теста,

вылечился от инфекции.

На практике это будут три отдельных сертификата. Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском союзе, а также предотвратить мошенничество и подделку.

Как будет действовать сертификат

Начнут применять систему с 1 июля 2021 года, а будет действовать она в течение 12 месяцев. Сертификат не будет являться предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.

Все страны ЕС должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Государства-члены сами решают, принимают ли они также сертификаты на вакцины, перечисленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.

Важно! Применение документа состоится с 1 июля 2021 года, сразу после принятия Советом ЕС и публикации в Официальном журнале.

Какие шаги предпринимает ЕС для открытия границ

Ранее, 20 мая Совет ЕС утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

К слову, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

Кроме того, приняли "механизм аварийного торможения", который предусматривает временное ограничение всех поездок в ЕС из третьих стран, где эпидемическая ситуация быстро ухудшается.

На прогулке или во время путешествия не всегда есть возможность тщательно помыть руки. Но об этом не стоит беспокоиться, если с вами салфетки Smile Sterill Bio. Они эффективно уничтожают вирусы и микробы и позаботятся о красоте ваших рук.