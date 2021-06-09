Пленарное заседание приняло новый Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатам. "За" проголосовали 546 евродепутатов – это относительно сертификатов для граждан ЕС и 553 – "за" сертификаты для граждан третьих стран.
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Документ подтвердит, что:
- человек был привит против COVID-19,
- недавно получил отрицательный результат теста,
- вылечился от инфекции.
На практике это будут три отдельных сертификата. Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском союзе, а также предотвратить мошенничество и подделку.
Как будет действовать сертификат
Начнут применять систему с 1 июля 2021 года, а будет действовать она в течение 12 месяцев. Сертификат не будет являться предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.
Все страны ЕС должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
Государства-члены сами решают, принимают ли они также сертификаты на вакцины, перечисленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.
Какие шаги предпринимает ЕС для открытия границ
Ранее, 20 мая Совет ЕС утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.
К слову, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.
Кроме того, приняли "механизм аварийного торможения", который предусматривает временное ограничение всех поездок в ЕС из третьих стран, где эпидемическая ситуация быстро ухудшается.