В ЕС одобрили введение COVID-сертификатов: с какого момента и как будет действовать документ

Европарламент поддержал введение европейского цифрового COVID-сертификата, который должен упростить передвижение в Европе на время пандемии.
Пленарное заседание приняло новый Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатам. "За" проголосовали 546 евродепутатов – это относительно сертификатов для граждан ЕС и 553 – "за" сертификаты для граждан третьих стран.
К теме Какие медицинские средства можно взять с собой в самолет: правильная аптечкаСертификат будет выдан национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащем QR-код.
Документ подтвердит, что:
- человек был привит против COVID-19,
- недавно получил отрицательный результат теста,
- вылечился от инфекции.
На практике это будут три отдельных сертификата. Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском союзе, а также предотвратить мошенничество и подделку.
Как будет действовать сертификат
Начнут применять систему с 1 июля 2021 года, а будет действовать она в течение 12 месяцев. Сертификат не будет являться предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.
Все страны ЕС должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
Государства-члены сами решают, принимают ли они также сертификаты на вакцины, перечисленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.Важно! Применение документа состоится с 1 июля 2021 года, сразу после принятия Советом ЕС и публикации в Официальном журнале.
Какие шаги предпринимает ЕС для открытия границ
Ранее, 20 мая Совет ЕС утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.
К слову, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.
Кроме того, приняли "механизм аварийного торможения", который предусматривает временное ограничение всех поездок в ЕС из третьих стран, где эпидемическая ситуация быстро ухудшается.На прогулке или во время путешествия не всегда есть возможность тщательно помыть руки. Но об этом не стоит беспокоиться, если с вами салфетки Smile Sterill Bio. Они эффективно уничтожают вирусы и микробы и позаботятся о красоте ваших рук.