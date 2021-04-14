Страны Европейского Союза 14 апреля официально договорились о введении COVID-паспортов (или сертификатов вакцинации) для путешествий. Это станет шагом к восстановлению туризма этим летом.

Страны ЕС сделали шаг к восстановлению туризма

Сертификаты позволят вакцинированным людям, которые выздоровели от COVID-19, или тем, кто имеет отрицательный тест на коронавирус, легче путешествовать в пределах ЕС. Иностранные СМИ со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщили, что сертификаты введут уже к лету.

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27 стран-членов ЕС взяли на себя обязательство подготовиться к запуску сертификатов к лету 2021 года,

– говорится в документе, который одобрили представители стран.

Европарламент еще должен дать согласие на это предложение и согласовать собственную позицию относительно этих паспортов. Окончательные переговоры между законодателями, представителями стран и исполнительным органом ЕС, вероятно, начнутся в мае.

Что предусматривает соглашение

Соглашение государств-членов ЕС включает положения против дискриминации в отношении тех, кто не может или не желает вакцинироваться. Поэтому вместо вакцинации таким людям предложат сделать тесты на коронавирус.

Обратите внимание! Несмотря на то, что документом будут признавать только одобренные в ЕС вакцины, отдельные страны могут также выдавать сертификаты, которые включают российскую вакцину Sputnik или китайскую вакцину Sinovac, которые разрешены только на их территории.

Другие страны ЕС будут самостоятельно решать, принимать ли сертификат с вакциной, не одобренной регуляторными органами блока.