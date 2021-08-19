Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия. Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.

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Когда заработает COVID-сертификат

20 августа в 10:00 – 10:30 состоится брифинг с участием представителей Минцифры, Минздрава и ЕС. Во время него украинцам обещают рассказать о проекте и его технической части. Также мы получим ответы на вопрос, когда все заработает, а путешествия с сертификатами в приложении "Дия" станут возможными.

Что такое COVID-сертификат Это цифровой документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса. Также в документе должна быть вся информация о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, который подтверждается цифровой подписью.

В международном сертификате будут указывать имя, фамилию, дату рождения, название страны, выдавшей документ и уникальный номер. А вот для украинской версии достаточно только имени, фото и уникального номера.

Украинские COVID-сертификаты: последние новости

Тестирование COVID-сертификата для iOS начали еще 1 июля. Первопроходцами-пользователями стала небольшая группа людей, которые приняли участие в бета-тестировании и полностью вакцинировались против коронавируса.

4 августа в правительстве сообщили, что украинские COVID-сертификаты прошли техническую проверку в ЕС.

17 августа стала доступной бета-версия приложения для пользователей Android. Люди, которые зарегистрировались, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.

Пока COVID-сертификат в приложении "Дия" находится на стадии тестирования и доступен небольшой группе граждан. Но каждый украинец, который вакцинировался против коронавируса, может получить бумажное международное свидетельство о вакцинации.