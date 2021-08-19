ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты
В Европейском союзе официально признали украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия". Они соответствуют европейским нормам.
Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия. Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.
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Когда заработает COVID-сертификат
20 августа в 10:00 – 10:30 состоится брифинг с участием представителей Минцифры, Минздрава и ЕС. Во время него украинцам обещают рассказать о проекте и его технической части. Также мы получим ответы на вопрос, когда все заработает, а путешествия с сертификатами в приложении "Дия" станут возможными.
Что такое COVID-сертификатЭто цифровой документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса. Также в документе должна быть вся информация о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, который подтверждается цифровой подписью.
В международном сертификате будут указывать имя, фамилию, дату рождения, название страны, выдавшей документ и уникальный номер. А вот для украинской версии достаточно только имени, фото и уникального номера.
Украинские COVID-сертификаты: последние новости
- Тестирование COVID-сертификата для iOS начали еще 1 июля. Первопроходцами-пользователями стала небольшая группа людей, которые приняли участие в бета-тестировании и полностью вакцинировались против коронавируса.
- 4 августа в правительстве сообщили, что украинские COVID-сертификаты прошли техническую проверку в ЕС.
- 17 августа стала доступной бета-версия приложения для пользователей Android. Люди, которые зарегистрировались, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.
Пока COVID-сертификат в приложении "Дия" находится на стадии тестирования и доступен небольшой группе граждан. Но каждый украинец, который вакцинировался против коронавируса, может получить бумажное международное свидетельство о вакцинации.