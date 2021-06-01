Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет. Европейская комиссия согласилась с этим решением.

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О вердикте комиссии 31 мая сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиди. Отныне страны ЕС получили зеленый свет для того, чтобы расширить программу вакцинации молодых людей.

Сегодня Еврокомиссия приняла решение об одобрении использования вакцины BioNTech-Pfizer от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Государства-члены теперь могут расширить свою программу вакцинации для молодых людей. Чтобы положить конец кризису, важна каждая доза,

– написала она в твиттере.

Что известно об исследовании Pfizer на детях:

Препарат испытывали на 2 260 детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Исследования были согласованы педиатрическим комитетом EMA (PDCO).

Во время исследований иммунный ответ на вакцину в этой возрастной группе был таким же, как у людей в возрасте от 16 до 25 лет.

Препарат продемонстрировал 100% эффективность для предотвращения COVID-19. Но стоит заметить, что настоящий показатель может составлять от 75% до 100%.

Побочные эффекты от вакцины у детей:

У детей наблюдали такие же побочные реакции, как и среди подростков в возрасте от 16 лет. Прежде всего: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и жар. Преимущественно реакции на препарат были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после инъекции.