27 стран ЕС судятся с AstraZeneca

Представители Еврокомиссии сообщили, что AstraZeneca нарушила сроки доставки вакцины странам ЕС. Известно, что решение начать судебный процесс поддержали все 27 стран ЕС.

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В минувшую пятницу Еврокомиссия начала судебный процесс против AstraZeneca,

– заявил спикер ЕК.

В Еврокомиссии сообщили, что отдельные условия контракта не были соблюдены, и компания не смогла разработать надежную стратегию своевременной поставки доз.

Что известно о сделке

ЕС заключил с AstraZeneca контракт на поставки вакцины, в котором компания обязывалась принять "все необходимые меры" для доставки 180 миллионов доз вакцины ЕС во втором квартале 2021 года или 300 миллионов в период с декабря по июнь.

Проблемы с поставкой вакцины против COVID-19 начались в январе 2021 года.

AstraZeneca к концу первого квартала доставила в страны ЕС 30 миллионов доз вместо 100 миллионов, предусмотренных контрактом с ЕС.

Из-за дефицита вакцины проведение кампании по иммунизации в странах ЕС серьезно затормозилось.

Также U.S.News сообщали, что Еврокомиссия не планирует продлевать контракты на поставку векторных вакцин от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Вроде бы, ЕС хочет перейти на применение мРНК-вакцин.

Обратите внимание! Европейское агентство лекарственных средств в настоящее время разрешило применение 4 вакцин: Pfizer/BioNTech и Moderna (мРНК-вакцины), а также AstraZeneca и Johnson & Johnson (векторные вакцины).