ЕС опубликовал рекомендации странам из-за распространения нового штамма Омикрон
Источник:ЕЦКЗ
Уже в нескольких европейских странах обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон, который может быть опаснее предыдущих. Поэтому в Евросоюзе рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксировали случаи заражения им.
Соответствующие рекомендации в связи с распространением во многих странах штамма Омикрон предоставили в Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний.
Читайте также Еще в трех странах Европы обнаружили случаи нового штамма Омикрон: что известно
Советы странам из-за распространения нового штамма Омикрон
В первую очередь эксперты ЕЦКЗ рекомендуют избегать поездок в районы, где обнаружены случаи заражения новым штаммом. Кроме того, страны просят расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.
Членам ЕС советуют рассмотреть возможность ревакцинации людей от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей. Далее просят вакцинировать взрослых от 18 лет по крайней мере через 6 месяцев после введения двух доз вакцины. Это нужно для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета.
В ЕЦКЗ считают, что такие меры потенциально могут уменьшить распространение коронавируса и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи.
В мире распространяется штамм коронавируса Омикрон: что известно
- Штамм Омикрон недавно впервые обнаружили в Южной Африке. По словам ученых, у него большое количество мутаций.
- Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за этого варианта вируса. По предварительным данным, он может быть более опасным, чем предыдущие. В частности, некоторые гены нового штамма не выявляет ПЦР-тест, и это значительно усложняет исследование.
- Омикрон подтвердили у жителей Чехии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Австралии, Гонконга и некоторых других стран.