ЕС опубликовал рекомендации странам из-за распространения нового штамма Омикрон

Уже в нескольких европейских странах обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон, который может быть опаснее предыдущих. Поэтому в Евросоюзе рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксировали случаи заражения им.

Соответствующие рекомендации в связи с распространением во многих странах штамма Омикрон предоставили в Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний.

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Советы странам из-за распространения нового штамма Омикрон

В первую очередь эксперты ЕЦКЗ рекомендуют избегать поездок в районы, где обнаружены случаи заражения новым штаммом. Кроме того, страны просят расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.

Членам ЕС советуют рассмотреть возможность ревакцинации людей от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей. Далее просят вакцинировать взрослых от 18 лет по крайней мере через 6 месяцев после введения двух доз вакцины. Это нужно для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета.

В ЕЦКЗ считают, что такие меры потенциально могут уменьшить распространение коронавируса и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи.

В мире распространяется штамм коронавируса Омикрон: что известно