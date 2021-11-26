Что известно об ограничениях
В начале этого года, когда в мире не хватало вакцин, ЕС ввел механизм, чтобы предотвратить перепродажу доз, полученных им от AstraZeneca, англо-шведской фармацевтической компании.
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Систему экспортного контроля, направленную на то, чтобы крупные фармацевтические компании соблюдали свои контракты, использовали в марте, когда была заблокирована партия более четверти миллиона вакцин AstraZeneca, предназначенных для Австралии.
Кратко о споре
Когда возник спор с AstraZeneca, ЕС значительно отставал от Соединенных Штатов и других стран в вакцинации от COVID-19.
Впрочем, в настоящее время удалось вакцинировать более 65% населения ЕС.
ЕС и AstraZeneca заявили, что достигли согласия, чтобы прекратить юридическую борьбу из-за медленных темпов поставок компанией вакцин против COVID-19.
Представитель Еврокомиссии ЕС Дана Спинант заявила, что "прозрачность экспорта" обеспечит новый механизм мониторинга, который будет предоставлять комиссии данные об экспорте вакцин.
ЕС доставит 1 миллиард доз вакцины
На фоне нового значительного роста инфекций в ЕС президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что вакцинацию необходимо усилить.
В Еврокомиссии также отметили, что достаточно доз вакцины, поэтому до конца этой недели Европа доставит 1 миллиард доз государствам-членам.