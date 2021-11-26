ЕС ослабит контроль над экспортом вакцин

Европейский Союз принял решение смягчить ограничения на экспорт вакцин против COVID-19. В частности, с января Еврокомиссия больше не будет требовать от производителей вакцин специального разрешения на экспорт за пределы ЕС.

Что известно об ограничениях

В начале этого года, когда в мире не хватало вакцин, ЕС ввел механизм, чтобы предотвратить перепродажу доз, полученных им от AstraZeneca, англо-шведской фармацевтической компании.

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Систему экспортного контроля, направленную на то, чтобы крупные фармацевтические компании соблюдали свои контракты, использовали в марте, когда была заблокирована партия более четверти миллиона вакцин AstraZeneca, предназначенных для Австралии.

Кратко о споре

Когда возник спор с AstraZeneca, ЕС значительно отставал от Соединенных Штатов и других стран в вакцинации от COVID-19.

Впрочем, в настоящее время удалось вакцинировать более 65% населения ЕС.

ЕС и AstraZeneca заявили, что достигли согласия, чтобы прекратить юридическую борьбу из-за медленных темпов поставок компанией вакцин против COVID-19.

Представитель Еврокомиссии ЕС Дана Спинант заявила, что "прозрачность экспорта" обеспечит новый механизм мониторинга, который будет предоставлять комиссии данные об экспорте вакцин.

ЕС доставит 1 миллиард доз вакцины

ЕС является крупнейшим мировым поставщиком вакцин против COVID-19, экспортируется более 1,3 миллиарда доз в более чем 150 стран.

На фоне нового значительного роста инфекций в ЕС президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что вакцинацию необходимо усилить.

В Еврокомиссии также отметили, что достаточно доз вакцины, поэтому до конца этой недели Европа доставит 1 миллиард доз государствам-членам.