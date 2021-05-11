Глава Европейского агентства по лекарственным средствам Емер Кук сообщила, что в ЕС ожидают одобрения вакцины для детей 12-15 лет в конце мая.

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Теперь цель, которую мы поставили перед собой, WT одобрение в июне. Мы пытаемся понять, сможем ли мы ускорить этот процесс до конца мая,

– заявила Емер Кук.

К слову, аналог европейского регулятора в США уже объявил, что разрешает использование вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Данные взяты из FDA

По словам Кук, европейский регулятор получил данные BioNTech/Pfizer и "нам пообещали данные клинических испытаний и исследований, проведенных в Канаде, в течение ближайших двух недель, поэтому мы собираемся ускорить нашу оценку".

Что известно о вакцине Pfizer-BioNTech

Источник: Pfizer

Вакцина Comirnaty (BNT162b2) разработана на основе технологии mRNA (матричная РНК). Она продуцирует белки, которые схожи с белками коронавируса и способны вызвать иммунный ответ.

Это двухвалентная вакцина. То есть для иммунизации необходимо 2 инъекции. Между 1 и 2 уколом должно пройти 3 недели.

По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%.



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