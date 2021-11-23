ЕС пересмотрит срок действия COVID-сертификатов

Европейская комиссия планирует унифицировать сроки действия сертификатов о вакцинации против коронавируса. В частности, в документы планируют включить данные о третьей дозе.

Исполнительная комиссия блока должна выступить с предложениями уже на этой неделе. Об этом заявила еврокомиссар здравоохранения Стелла Кириакидес.

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Я полностью согласна с неотложностью, и именно поэтому Европейская комиссия работает над усилением координации свободного передвижения, включая продолжительность действия и роль усилителей в кампании вакцинации,

– заявила она.

Кириакидес отметила, что обсуждения со странами-членами ЕС относительно сертификатов продолжаются.

Мы полны решимости повернуть вспять нынешнюю волну... и мы также осознаем, что нам нужно дать четкие, последовательные послания гражданам,

– сказала комиссар здравоохранения.

Источники издания сообщают, что Европейская комиссия предложит внести сведения о бустерной дозе вакцины в срок действия цифрового сертификата уже якобы в начале декабря.

В публикации добавили, что ЕС пока что склоняется к сценарию необходимости получения третьей дозы COVID-вакцины в течение 9 месяцев после последней иммунизации.

Отметим, что теперь срок действия COVID-сертификата должен заканчиваться через 9 месяцев после введения последней дозы COVID-вакцины, но ранее предлагалось через 12.

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