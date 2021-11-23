ЕС пересмотрит срок действия COVID-сертификатов
Источник:Euractiv
Европейская комиссия планирует унифицировать сроки действия сертификатов о вакцинации против коронавируса. В частности, в документы планируют включить данные о третьей дозе.
Исполнительная комиссия блока должна выступить с предложениями уже на этой неделе. Об этом заявила еврокомиссар здравоохранения Стелла Кириакидес.
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Я полностью согласна с неотложностью, и именно поэтому Европейская комиссия работает над усилением координации свободного передвижения, включая продолжительность действия и роль усилителей в кампании вакцинации,
– заявила она.
Кириакидес отметила, что обсуждения со странами-членами ЕС относительно сертификатов продолжаются.
Мы полны решимости повернуть вспять нынешнюю волну... и мы также осознаем, что нам нужно дать четкие, последовательные послания гражданам,
– сказала комиссар здравоохранения.
Источники издания сообщают, что Европейская комиссия предложит внести сведения о бустерной дозе вакцины в срок действия цифрового сертификата уже якобы в начале декабря.
В публикации добавили, что ЕС пока что склоняется к сценарию необходимости получения третьей дозы COVID-вакцины в течение 9 месяцев после последней иммунизации.
Отметим, что теперь срок действия COVID-сертификата должен заканчиваться через 9 месяцев после введения последней дозы COVID-вакцины, но ранее предлагалось через 12.
Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дия":
- Загрузите приложение. Если оно у вас уже было установлено, обновите его в AppStore или Google Play.
- Далее следует нажать на "Услуги", после этого – "COVID-сертификаты" и "Получить сертификат". В конце у вас попросят подписать согласие на передачу данных "Дия.Подписью".
- "Когда "Дия" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.