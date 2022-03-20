Европейская комиссия стремится побуждать членов ЕС накапливать йодные таблетки, защитные костюмы и другие лекарства. Брюссель также работает над способами борьбы с возможными химическими и биологическими атаками, после того как США предупредили, что Россия может использовать такое оружие в Украине.

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Комиссия работает над повышением готовности в области химических, биологических, радиологических и ядерных угроз в целом, и это делалось еще до войны в Украине,

– говорится в сообщении Комиссии.

Ранее в этом месяце в аптеках таких стран как Бельгия, Болгария и Чехия закончились таблетки йода после того, как российские войска захватили атомную электростанцию ​​в Украине. Атака вызвала беспокойство о рисках распространения радиоактивной утечки по всему континенту.

Почему употребляют йодсодержащие лекарства при радиационных утечках

При таких атаках выделяется радиоактивный йод, который при вдыхании концентрируется в щитовидной железе и может привести к раку. Таблетки йода калия насыщают железу йодом, предотвращая всасывание радиоактивного материала.