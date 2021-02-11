Европейский Союз поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом, который предусматривает финансирование в размере 40 миллионов евро для всех шести стран Восточного партнерства.

Так, ЕС и Европейское региональное бюро ВОЗ будут сотрудничать для обеспечения масштабной поддержки введения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации в Украине.

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"Проект, который финансируется ЕС и реализуется ВОЗ, будет охватывать все этапы, обеспечивая "комплексную поддержку внедрения вакцины против коронавируса и проведение вакцинации, а также станет значительным вкладом в укрепление рутинной системы иммунизации", – говорится в пресс-релизе.

ВОЗ будет реализовывать проект в течение трех лет с целью поддержки стран Восточного партнерства в подготовке, внедрении и мониторинга развертывания вакцинации против COVID-19 в рамках инициативы, которую финансирует Европейский Союз в размере 40 миллионов евро.

Европейский Союз поддерживает Украину от начала пандемии. Мы предоставили медицинское оборудование, такое как кислородные концентраторы для больниц и защитные средства для тех, кто оказывает первичную помощь, поддержали малый бизнес и культурную индустрию в Украине, предоставив доступ к соответствующему финансированию, а также мобилизовали защиту для уязвимых групп, что, в частности, страдают от конфликта, и женщин, чье экономическое положение и личная безопасность оказались под угрозой из-за локдауна,

– заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он добавил, что ВОЗ была и остается ключевым партнером ЕС, и сейчас, когда открывается доступ к иммунизации от COVID-19, они рады продолжать сотрудничать для обеспечения готовности Украины принять вакцины и начать прививки.

Что известно о вакцинации в Украине

По предварительным обещаниям Минздрава, вакцинация в Украине должна начаться 15 февраля.

Украина договорилась о вакцинах от 4 производителей: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Больше о них, читайте здесь.

План вакцинации состоит из 5 этапов.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала